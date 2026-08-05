Tierische Opfer auf Höfen und auch unter Wasser

Die Mattig ist seit Wochen trocken, der Pesenbach und die Gusen auf weiten Strecken ebenfalls. Die Dauertrockenheit wird zum Killer für Wasserlebewesen: So droht der Langbathbach zu versiegen. Daher rückte der Fischereiverein Salzkammergut zur Notabfischung aus. 722 Flossenträger – von Elritze bis Forelle – wurden gerettet und in den Langbathsee übersiedelt. Der Spiegel des Nussensees bei Bad Ischl sank nach der Abfischung weiter. Jeder zehnte der 285 geborgenen Fische überlebte. „Sie kamen in einen Löschteich, können dort bis zu zwei Monate ausharren und sollen dann zurück in den See“, erklärt Heimo Huber, Obmann vom Fischereirevier Oberes Salzkammergut. Die anderen Fische werden für den Verzehr genutzt.