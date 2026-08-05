Bericht enthüllt: US-Raketenvorrat arg geschrumpft

„Angriffe können nach hinten losgehen“

„Der Mangel an Abfangraketen bedeutet, dass konventionelle Angriffe nach hinten losgehen können“, zitiert CNN einen Insider. Denn als Antwort könnten Kampfdrohnen in großer Zahl geschickt werden, die dann die Luftabwehr durchdringen. Insbesondere die arabischen Golfstaaten bekamen in den vergangenen Monaten immer wieder die Gegenschläge Teherans zu spüren, wenn Trump entschied, den Krieg eskalieren zu lassen. Derweilen stehen die Zeichen darauf, dass es eine diplomatische Lösung geben könnte.