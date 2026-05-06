Leonor hob zum ersten Übungsflug im Kampfjet ab

Einmal wird Kronprinzessin Leonor auf Spaniens Thron sitzen. Und auf dem Weg dorthin ging es für die 20-Jährige jetzt in die Lüfte. Und zwar im Cockpit eines Kampfjets!
Es sind spektakuläre Bilder, die der spanische Palast jetzt auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Zu sehen ist in dem Clip die junge Thronfolgerin in bester „Top Gun“-Manier im Cockpit eines Kampfjets des Typs F-5.
Leonor hob im Kampfjet ab
Wer jetzt aber denkt, Leonor will Tom Cruise den Rang als Hollywood-Actionheld abtrünnig machen, der irrt.
Denn der Übungsflug mit dem Kampfflugzeug ist Teil von Leonors dreijähriger militärischer Ausbildung und fand bereits Ende April auf der Luftwaffenbasis Talavera la Real im westspanischen Badajoz statt. Hier befindet sich auch die Schule für Jagd- und Angriffsflug „Ala 23“.
Sehen Sie hier das Video von Leonor im Cockpit, das der spanische Palast auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat:
Die Aufnahmen zeigen die Kronprinzessin in voller Pilotenmontur – bei den Vorbereitungen vor dem Start und später in einer Nahaufnahme aus dem Cockpit der Maschine. Begleitet wurde Leonor übrigens von einem Fluglehrer der Einheit, wie die spanische „El País“ berichtete.
Auf weiteren Aufnahmen ist Leonor schließlich mit anderen Lehrgangsteilnehmern der Allgemeinen Luftwaffenakademie vor den F-5-Jets, die laut Mitteilung des Königshauses für die Ausbildung im Bereich Jagd- und Angriffsflug eingesetzt werden, zu sehen.
Militärische Ausbildung für Kronprinzessin
Die Ausbildung in der Luftwaffenakademie gehört zur militärischen Grundausbildung für die spätere Königin Spaniens. Zuvor schloss die Tochter von König Felipe und Königin Letizia bereits die Allgemeine Armeeakademie in Saragossa und die Marineschule von Marin, wo sie unter anderem sechs Monate an Bord des Schulschiffs „Juan Sebastián Elcano“ navigierte, erfolgreich ab.
Im Herbst schlägt Leonor schließlich ein weiteres neues Kapitel in ihrem Leben auf: Wie es heißt, wird die 20-Jährige dann ihr Studium der Politikwissenschaft an der Universität Carlos III. in Madrid aufnehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.