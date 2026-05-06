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Royal im Cockpit

Leonor hob zum ersten Übungsflug im Kampfjet ab

Royals
06.05.2026 14:36
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Einmal wird Kronprinzessin Leonor auf Spaniens Thron sitzen. Und auf dem Weg dorthin ging es für die 20-Jährige jetzt in die Lüfte. Und zwar im Cockpit eines Kampfjets!

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Es sind spektakuläre Bilder, die der spanische Palast jetzt auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Zu sehen ist in dem Clip die junge Thronfolgerin in bester „Top Gun“-Manier im Cockpit eines Kampfjets des Typs F-5.

Leonor hob im Kampfjet ab
Wer jetzt aber denkt, Leonor will Tom Cruise den Rang als Hollywood-Actionheld abtrünnig machen, der irrt.

Kronprinzessin Leonor bewies im Cockpit eines Kampfjets echte Nerven.
Kronprinzessin Leonor bewies im Cockpit eines Kampfjets echte Nerven.(Bild: AFP/-)

Denn der Übungsflug mit dem Kampfflugzeug ist Teil von Leonors dreijähriger militärischer Ausbildung und fand bereits Ende April auf der Luftwaffenbasis Talavera la Real im westspanischen Badajoz statt. Hier befindet sich auch die Schule für Jagd- und Angriffsflug „Ala 23“.

Sehen Sie hier das Video von Leonor im Cockpit, das der spanische Palast auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat:

Die Aufnahmen zeigen die Kronprinzessin in voller Pilotenmontur – bei den Vorbereitungen vor dem Start und später in einer Nahaufnahme aus dem Cockpit der Maschine. Begleitet wurde Leonor übrigens von einem Fluglehrer der Einheit, wie die spanische „El País“ berichtete.

Kronprinzessin Leonor macht in der Pilotenmontur eine gute Figur.
Kronprinzessin Leonor macht in der Pilotenmontur eine gute Figur.(Bild: AFP/-)

Auf weiteren Aufnahmen ist Leonor schließlich mit anderen Lehrgangsteilnehmern der Allgemeinen Luftwaffenakademie vor den F-5-Jets, die laut Mitteilung des Königshauses für die Ausbildung im Bereich Jagd- und Angriffsflug eingesetzt werden, zu sehen.

Kronprinzessin Leonor mit den Kadetten der Luftfahrtsakademie.
Kronprinzessin Leonor mit den Kadetten der Luftfahrtsakademie.(Bild: AFP/-)
Vor dem Flug wurde die Maschine kontrolliert.
Vor dem Flug wurde die Maschine kontrolliert.(Bild: AFP/-)
Bilder zeigen die Kronprinzessin zudem im Cockpit des Kampfjets.
Bilder zeigen die Kronprinzessin zudem im Cockpit des Kampfjets.(Bild: AFP/-)

Militärische Ausbildung für Kronprinzessin
Die Ausbildung in der Luftwaffenakademie gehört zur militärischen Grundausbildung für die spätere Königin Spaniens. Zuvor schloss die Tochter von König Felipe und Königin Letizia bereits die Allgemeine Armeeakademie in Saragossa und die Marineschule von Marin, wo sie unter anderem sechs Monate an Bord des Schulschiffs „Juan Sebastián Elcano“ navigierte, erfolgreich ab. 

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Im Herbst schlägt Leonor schließlich ein weiteres neues Kapitel in ihrem Leben auf: Wie es heißt, wird die 20-Jährige dann ihr Studium der Politikwissenschaft an der Universität Carlos III. in Madrid aufnehmen.

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