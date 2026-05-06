Leonor hob zum ersten Übungsflug im Kampfjet ab

Militärische Ausbildung für Kronprinzessin

Die Ausbildung in der Luftwaffenakademie gehört zur militärischen Grundausbildung für die spätere Königin Spaniens. Zuvor schloss die Tochter von König Felipe und Königin Letizia bereits die Allgemeine Armeeakademie in Saragossa und die Marineschule von Marin, wo sie unter anderem sechs Monate an Bord des Schulschiffs „Juan Sebastián Elcano“ navigierte, erfolgreich ab.