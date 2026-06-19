Hier platzt Felipe vor Stolz auf Tochter Leonor!

Diese Bilder zeigen mehr als tausend Worte! Das spanische Königshaus hat Aufnahmen veröffentlicht, die König Felipe VI. und Thronfolgerin Prinzessin Leonor bei einem gemeinsamen Militärflug an der Luftfahrtakademie in San Javier (Murcia) zeigen. Nach der Landung gab es einen Moment, in dem der König fast platzt vor Stolz auf seine Tochter!