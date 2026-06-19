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Kampfjet-Flug mit Papa

Hier platzt Felipe vor Stolz auf Tochter Leonor!

Royals
19.06.2026 12:16
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Diese Bilder zeigen mehr als tausend Worte! Das spanische Königshaus hat Aufnahmen veröffentlicht, die König Felipe VI. und Thronfolgerin Prinzessin Leonor bei einem gemeinsamen Militärflug an der Luftfahrtakademie in San Javier (Murcia) zeigen. Nach der Landung gab es einen Moment, in dem der König fast platzt vor Stolz auf seine Tochter!

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Leonor absolviert in Murcia aktuell ihren dritten militärischen Ausbildungslehrgang. Beim Besuch des Königs wurde sofort klar: Die Kronprinzessin hat das Kommando!

Kommando im Fliegeranzug: Leonor weist den König ein
Vor dem Abflug zeigte die Thronfolgerin im salbeigrünen Fliegeranzug volle Professionalität. Bei der offiziellen Flugbesprechung erklärte Leonor ihrem Vater und den Ausbildern per Fernbedienung den exakten Flugplan, die Details des Pilatus PC-21-Flugzeugs und die Funktionen des Schleudersitzes.

Bevor es in die Luft ging, durfte Leonor ihren Vater Felipe einweisen.
Bevor es in die Luft ging, durfte Leonor ihren Vater Felipe einweisen.(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD / HANDOUT)

Danach ging es auf die Startbahn: Leonor steuerte ihre Maschine zusammen mit Fluglehrerin Kapitänin Elena Gutiérrez, König Felipe saß im zweiten Jet. Im Formationsflug donnerten beide über La Manga del Mar Menor hinweg.

Leonor flog zusammen mit ihrer Fluglehrerin. Ihr Vater begleitete ihren Flug im zweiten Jet.
Leonor flog zusammen mit ihrer Fluglehrerin. Ihr Vater begleitete ihren Flug im zweiten Jet.(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD / HANDOUT)
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Der König ganz als stolzer Vater
Nach der Landung wich die militärische Disziplin: Ein Foto aus dem Hangar zeigt den König, wie er seine Tochter fest im Arm hält und ihr tief und voller Stolz in die Augen schaut – der König ganz als stolzer Vater.

Spaniens König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor hoben gemeinsam an Bord von zwei Pilatus ...
Spaniens König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor hoben gemeinsam an Bord von zwei Pilatus PC-21-Flugzeugen zu einem historischen gemeinsamen Flug ab. Stolzer kann ein Vater wohl kaum schauen ...(Bild: EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD / HANDOUT)

Das Königshaus hielt den genauen Zeitpunkt des Flugs geheim. Fest steht jedoch: Felipe war Ende Mai für Termine seiner „Prinzessin-von-Girona-Stiftung“ in der Region Murcia. Diesen Trip nutzte der Monarch offenbar für den gemeinsamen Abflug mit seiner Tochter.

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