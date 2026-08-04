„Ex-Royal“ Meghan feiert ihren 45. Geburtstag

Mit dem Rückzug aus der Königsfamilie verursachten Harry und Meghan eines der größten Zerwürfnisse in der jüngeren Geschichte der britischen Königsfamilie. Die Boulevardpresse polterte, ohne Meghan hätte Harry diesen Schritt niemals gewagt. Für den Skandal-Höhepunkt sorgte schließlich ein Interview von Harry und Meghan mit Talk-Masterin Oprah Winfrey im Jahr 2021. Darin warf Meghan dem britischen Königshaus unterlassene Hilfeleistung und Rassismus vor. Vor der Schwangerschaft mit Archie habe sie eine Fehlgeburt erlitten. Eine traumatische Erfahrung, die sie als Mitglied des Königshauses damals einfach weglächeln musste.