Golfer: „Gingen beim Brunnen von Nutzwasser aus“

Dabei sei man allerdings immer von Nutzwasser und nicht von Trinkwasser ausgegangen. Und: Am Platz selbst sei ohnehin bereits viel in wassersparende Lösungen investiert worden. Der Club wolle sich aber zukunftssicher aufstellen – und das, bevor der Wasserbedarf akut wird: „Wir sind daran, eine gute Lösung zu finden. Das soll alles gut über die Bühne gehen“, heißt es vom Gut Altentann telefonisch.