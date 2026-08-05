40 Feuerwehrleute rückten zu rauchenden Akkus aus

Im Eiltempo rückte die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen in Salzburg am Dienstagabend zu kaputten Akkus aus. Diese rauchten bereits. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Besitzer schnell und richtig reagiert hatte und somit wohl Schlimmeres verhindern konnte ...
Exakt um 21.06 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend per Sirene, Pager und Handy wegen eines Brandes einer elektrischen Anlage alarmiert. Noch bei der Anfahrt war klar: Es handelt sich um drei rauchende Akkus.
Am Einsatzort hatte der Besitzer eines Kindermotocross die defekten Batterien bereits mit einem Feuerlöscher angesprüht. Die Floriani bauten die Akkus aus dem Bike aus und führten Nachlöscharbeiten und eine abschließende Kontrolle durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.