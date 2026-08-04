Großflächiger Waldbrand: 29 Feuerwehren im Einsatz

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Dienstagvormittag ein Waldstück in Sieggraben(Burgenland) in Brand geraten. Derzeit sind 29 Feuerwehren mit insgesamt 64 Fahrzeugen im Einsatz.
Gegen 11 Uhr ging bei der Landessicherheitszentrale der Alarm ein – gegen Mittag waren bereits 13 Feuerwehren rund um Sieggraben mit den Löscharbeiten eines großflächigen Brandes beschäftigt. Auch eine Drohneneinheit der Feuerwehr Rust wurde alarmiert.
64 Fahrzeuge im Einsatz
Aufgrund des starken Windes gestalten sich die Löscharbeiten umso schwieriger. Derzeit sind 29 Feuerwehren mit insgesamt 64 Fahrzeugen im Einsatz. Die S31 musste in Fahrtrichtung Oberpullendorf teilweise gesperrt werden.
Weitere Infos folgen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.