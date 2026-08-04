Scheune geriet in Brand: Drei Wehren im Einsatz

Neben dem Großbrand in Sieggraben waren die Feuerwehren am Dienstag kurz nach Mittag auch in Wiesen (Burgenland) gefordert. Eine Scheune war in Brand geraten.
Um 13 Uhr wurden die Feuerwehren neben dem Brand in Sieggraben auch zu einem weiteren Einsatz alarmiert. In Wiesen war eine Scheune in Brand geraten, zwei Feuerwehren mit insgesamt drei Fahrzeugen konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen.
Nach etwa einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Brandursache steht bisher nicht fest. Niemand dürfte verletzt worden sein.
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