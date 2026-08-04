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Ferialjobs im Trend

Jugendliche machen sich fit für die Arbeitswelt

Burgenland
04.08.2026 11:00
In der Fleischerei in Steinbrunn sind junge Unterstützer während der Ferien gern gesehen.
In der Fleischerei in Steinbrunn sind junge Unterstützer während der Ferien gern gesehen.(Bild: Lorenz Prünner)
Porträt von Lorenz Prünner
Von Lorenz Prünner

Mit 3. August starteten Tausende Jugendliche im Burgenland einen Ferialjob oder ein Praktikum. Was macht den Reiz aus, nicht zu faulenzen? Die „Krone“ hat sich umgehört. 

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Jedes Jahr suchen mehrere tausend Jugendliche einen Ferialjob oder absolvieren ein Pflichtpraktikum, um erste Berufserfahrungen zu sammeln, neue Fähigkeiten zu erwerben und einen Einblick in die Arbeitswelt zu gewinnen.

Die meisten Jugendlichen arbeiten in der Gastronomie, im Büro oder im Verkauf. Im Burgenland gibt es jedoch Hunderte verschiedene Möglichkeiten für einen Ferienjob. Von handwerklichen Berufen über technische Tätigkeiten bis hin zu Jobs in der Landwirtschaft oder Produktion ist für nahezu jedes Interesse etwas dabei. Darunter befinden sich auch außergewöhnliche Berufe, die man nicht sofort auf dem Schirm hat.

In den Ferien beim Fleischhauer schnuppern
Einer dieser Jobs ist der des Fleischverarbeiters. Felix Wirth erklärt: „Mir gefällt dieser Job sehr gut. Meine Hauptaufgabe ist es, dort zu helfen, wo ich gebraucht werde. Das ist meistens beim Aufhängen von Fleisch und Wurst.“ Wie Felix erzählt, konnte er von seinen Kollegen bereits sehr viel lernen und versteht sich außerdem ausgezeichnet mit ihnen. Besonders schätzt er die vielschichtigen Aufgaben und die Möglichkeit, täglich neue Arbeitsabläufe kennenzulernen.

Zitat Icon

Meine Hauptaufgabe ist es, dort zu helfen, wo ich gebraucht werde. Das ist meistens beim Aufhängen von Fleisch und Wurst. Der Job gefällt mir sehr gut.

Felix Wirth, Fleischerei Fröhlich Steinbrunn

Bild: Privat

Ein etwas weiter verbreiteter Ferienjob ist Elektriker. „Der Job ist sehr abwechslungsreich. Man hat viele Aufgaben, wie zum Beispiel Schläuche verlegen, stemmen oder auch verputzen“, schildert Janis Strommer. Der Jugendliche ist vor allem begeistert davon, dass er in diesem Beruf viel fürs Leben lernt.

Der Firmensitz von Elektro Wirth in Steinbrunn.
Der Firmensitz von Elektro Wirth in Steinbrunn.(Bild: Harald Schume)

Er erklärt außerdem, dass er durch die praktische Arbeit handwerklich sicherer geworden ist und nun viele kleinere Arbeiten auch zu Hause selbst erledigen kann.

Zitat Icon

Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Man hat viele Aufgaben, wie zum Beispiel Schläuche verlegen, stemmen oder auch verputzen.

Janis Strommer, Elektro Wirth Steinbrunn

Bild: Privat

Verantwortung und Teamarbeit kennenlernen
Egal, ob im Handwerk, im Büro oder in der Gastronomie – ein Ferialjob oder Pflichtpraktikum bietet Jugendlichen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, Teamarbeit kennenzulernen und wichtige Erfahrungen für ihre berufliche Zukunft zu sammeln. Gleichzeitig können sie ihre eigenen Stärken entdecken und herausfinden, welche Berufe ihnen besonders liegen.

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