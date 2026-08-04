Jugendliche machen sich fit für die Arbeitswelt

In den Ferien beim Fleischhauer schnuppern

Einer dieser Jobs ist der des Fleischverarbeiters. Felix Wirth erklärt: „Mir gefällt dieser Job sehr gut. Meine Hauptaufgabe ist es, dort zu helfen, wo ich gebraucht werde. Das ist meistens beim Aufhängen von Fleisch und Wurst.“ Wie Felix erzählt, konnte er von seinen Kollegen bereits sehr viel lernen und versteht sich außerdem ausgezeichnet mit ihnen. Besonders schätzt er die vielschichtigen Aufgaben und die Möglichkeit, täglich neue Arbeitsabläufe kennenzulernen.