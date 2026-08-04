Im August setzt das „Robitza“ ein „Chez“ davor

Am 8., 22, und 29. August übernimmt „das Robitza“

Im Lokal von Klaus Laubner-Trischitz ist der Samstagvormittag aber für viele ein Pflichttermin. Der Treffpunkt im „Chez Paul“ gehört für sie einfach dazu, um gemütlich einen Espresso zu trinken, Freunde zu treffen oder einfach eine gute Zeit zu genießen.