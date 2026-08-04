Im August setzt das „Robitza“ ein „Chez“ davor

Warum? Weil das „Chez Paul“ in Eisenstadt im August Urlaub macht und „das Robitza“ einfach die Vertretung übernimmt.
Dazu kann man nur sagen: So geht Zusammenarbeit! Die beiden Eisenstädter Gastronomen Klaus Laubner-Trischitz (Chez Paul) und Konrad Robitza (das Robitza) machen, damit den Gästen nichts abgeht, in der Urlaubszeit gemeinsame Sache. Denn das „Chez Paul“ macht im August seine Sommerpause.
Am 8., 22, und 29. August übernimmt „das Robitza“
Im Lokal von Klaus Laubner-Trischitz ist der Samstagvormittag aber für viele ein Pflichttermin. Der Treffpunkt im „Chez Paul“ gehört für sie einfach dazu, um gemütlich einen Espresso zu trinken, Freunde zu treffen oder einfach eine gute Zeit zu genießen.
Nachdem am 8., 22. und 29. August die Türen aber geschlossen bleiben, übernimmt an diesen drei Samstagen Konrad Robitza die Gäste und das besondere Lebensgefühl in seinem Lokal in der Fanny-Elßler-Gasse.
Regionale Spezialitäten und gemütliche Atmosphäre
Das „Chez Robitza“ verbindet französisches Flair mit der Handschrift von „das Robitza“. „Geben wird es regionale Spezialitäten, Kaffeespezialitäten von Reiters, erfrischende Schaumweine aus Pannonien und natürlich eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt“, verspricht Konrad Robitza. Jeweils von 10 bis 13 Uhr werden die Gäste verwöhnt.
„Wir stehen für eine unkomplizierte Zusammenarbeit und die Freude am Genuss, und das auch in der Urlaubszeit“, so Klaus Laubner-Trischitz und Konrad Robitza.
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