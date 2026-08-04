So rockt ein 350-Seelen-Dorf ganz Österreich

Internationale Stars, Kultbands und 500 freiwillige Helfer: Wenn das Picture on Festival in Bildein am Wochenende startet, wird das beschauliche Dorf ohne Grenzen wieder zum musikalischen Hotspot.
Rund 350 Einwohner und plötzlich zehnmal so viele Gäste! Was andernorts kaum vorstellbar wäre, gehört in Bildein längst zur Tradition. Wenn am kommenden Wochenende (7. und 8. August) das Picture on Festival seine Türen und Tore wieder öffnet, wird aus dem kleinen Grenzdorf wieder eine riesige Open-Air-Bühne. Rund 3000 Musikfans pilgern ins Südburgenland, das Festival ist seit Monaten restlos ausverkauft. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert setzt das ehrenamtliche Organisationsteam auf einen Musikmix, der seinesgleichen sucht.
Reggae trifft britischen Dance
Reggae trifft Rock, Electro auf Austropop, internationale Größen auf heimische Publikumslieblinge. Heuer sorgen unter anderem die jamaikanischen Reggae-Stars Inner Circle, die deutschen Kultbands H-Blockx und 2raumwohnung, die schwedischen Crossover-Rocker Clawfinger sowie die britischen Dance-Pioniere Stereo MCs für Festivalstimmung. Mit Cari Cari, My Ugly Clementine oder 5/8erl in Ehr‘n stehen auch zahlreiche österreichische Topacts auf der Bühne.
Für besondere Emotionen dürfte das Comeback der südburgenländischen Alternative-Rocker Zeronic sorgen. Die Band steht erstmals seit vielen Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Insgesamt verwandeln rund 30 Acts das Dorf zwischen Kirchturm und Apfelgarten zwei Tage lang in einen musikalischen Schmelztiegel.
Doch das Picture on lebt nicht nur von den Konzerten. Schon am Donnerstag fällt mit der Opening Party am Campingplatz der Startschuss.
Bootstaufe, Yoga und Platzkonzert
Neu ist heuer das Pinkastrand Opening mit Attwenger samt Bootstaufe. Dazu kommen Yoga am Wasser oder das Platzkonzert des Musikvereins Eberau. Überschattet wird das Wochenende von einer traurigen Nachricht: Nach dem Tod der Schriftstellerin Monika Helfer hat ihr Ehemann, Schriftsteller Michael Köhlmeier, seine Teilnahme an der geplanten Lesung „Anschiffen“ am Pinkastrand abgesagt. Die Veranstalter zeigten sich tief betroffen und sprachen der Familie ihre Anteilnahme aus.
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