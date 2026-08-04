So rockt ein 350-Seelen-Dorf ganz Österreich

Rund 350 Einwohner und plötzlich zehnmal so viele Gäste! Was andernorts kaum vorstellbar wäre, gehört in Bildein längst zur Tradition. Wenn am kommenden Wochenende (7. und 8. August) das Picture on Festival seine Türen und Tore wieder öffnet, wird aus dem kleinen Grenzdorf wieder eine riesige Open-Air-Bühne. Rund 3000 Musikfans pilgern ins Südburgenland, das Festival ist seit Monaten restlos ausverkauft. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert setzt das ehrenamtliche Organisationsteam auf einen Musikmix, der seinesgleichen sucht.