Russe importierte kiloweise Cannabis aus den USA

Ein halbes Jahr lang, von Juli 2025 bis Februar dieses Jahres, soll der heute 23-jährige Russe einen unbekannten Lieferanten dazu gebracht haben, ihm knapp 15 Kilo Cannabiskraut aus den USA nach Österreich zu liefern. Verkaufswert: rund 88.000 Euro. Der gelernte Installateur zeigte sich nur teilweise geständig und präsentierte eine Geschichte, die er wohl selbst nicht glaubte: Über Telegram habe er einen Lieferanten kennengelernt, der einen Cannabisverkauf mit „Worldwide Shipping“ bewarb. Die ersten drei Pakete seien angebliche Testsendungen gewesen: „In den Paketen waren Bettwäsche und Duschköpfe drinnen.“ Erst im vierten Paket sei tatsächlich Suchtgift enthalten gewesen. Bezahlt habe er für keines der Pakete. Pikant: Weil der Lieferant um einen falschen Empfängernamen bat, nannte der Angeklagte den Namen seines Schulfreundes – der die Pakete später auch prompt entgegennahm.