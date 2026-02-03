Polizei macht überraschenden Fund am Meeresboden

Spezielle Soße an Bord

Das Besondere an diesem Fund: An Bord des Schiffes fanden die Taucher mehrere Amphoren. In den Behältern soll eine spezielle Soße aus der antiken römischen Küche transportiert worden sein, berichtet die Zeitung „La Repubblica“. Garum – eine Soße auf Basis von fermentiertem Fisch – war ein Standardgewürz in dieser Zeit. Experten schätzen, dass das Schiff ungefähr im vierten Jahrhundert im Einsatz war und wahrscheinlich von Nordafrika aus gestartet war.