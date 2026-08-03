Hinter den Kulissen der neuen Rettungsleitstelle

Das Herzstück des Roten Kreuzes in der Steiermark ist die neue Leitstelle in Graz. Diese kann sich sehen lassen. Rund 1,3 Millionen Anrufe werden hier jährlich absolviert.
Piiiep. Wir schreiten durch die dritte Sicherheitstür innerhalb weniger Minuten. Im Raum dahinter ist es überraschend ruhig. Die konzentrierten Mitarbeiter tragen Headsets, die eingehenden Anrufe sind kaum zu hören. Dabei erreichen die steirische Rotkreuz-Rettungsleitstelle fast 700 Notrufe pro Tag. Seit September 2025 ist die neue Zentrale in der Grazer Herrgottwiesgasse 281 in Betrieb. Nun wird sie erstmals präsentiert. 136 Mitarbeiter sorgen Tag und Nacht für einen geregelten Ablauf: 82 hauptberuflich, 54 ehrenamtlich. Auch das Gesundheitstelefon 1450 hat hier seinen Platz.
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