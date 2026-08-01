Trachtenträger trotzen Hitze am Villacher Kirchtag

Männer sprangen von Draubrücke

Noch während des Umzuges ist es auch zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zwei Männer waren von der Stadtbrücke in die Drau gesprungen. Als die Unbekannten das Ufer erreichten, wurden sie bereits von Kräften der Polizei in Empfang genommen. „Wir wissen nicht, aus welchem Grund die Beiden gesprungen sind“, so Stadtpolizeikommandant Erich Londer. Auf die Männer warten jedenfalls gleich mehrere Anzeigen.