Neue Lesevideos: Mit Büchern durch den Sommer

Theo Lesefuchs und Leseonkel Christian begleiten euch auch im Sommer mit spannenden Geschichten, tierischen Abenteuern und jeder Menge Lesespaß. Die neuen Lesevideos findet ihr unter www.kidskrone.at.
Halli, hallo, liebe Lesefüchse! Genießt ihr die Sommerferien in vollen Zügen? Ich tauche nicht nur in die Tiefen des Wörthersees, sondern auch in viele spannende Geschichten ein. Außerdem schreibe ich ein Ferien-Tagebuch! Habt ihr das schon einmal gemacht?
Darin halte ich besondere Erlebnisse, Gedanken und Erinnerungen fest, zum Beispiel, wie viel Eis ich gegessen habe, wo ich im Urlaub war oder welche lustigen Ausflüge ich mit Leseonkel Christian unternommen habe. Apropos Leseonkel: Christian hat wieder zwei tolle Bücher ausgesucht und lustige Gäste für unser Lesevideo eingeladen.
Glühwürmchen und Marienkäfer verirren sich
Unsere ABC-Lesefüchse lernen die kleine Wölfin Fünf kennen. Sie möchte unbedingt mit ihrem Rudel auf die Jagd gehen, ist dafür aber noch zu jung. Trotzdem schleicht sie sich heimlich davon, denn sie will allen beweisen, dass sie schon eine gute Jägerin ist. Doch der Wald ist für eine kleine Wölfin ganz schön gefährlich.
In unserem Profi-Lesevideo erzählt Leseonkel Christian aus dem Buch „Die drei kleinen Eulen und andere Tiergeschichten“. Während drei Eulenkinder vom weisen Uhu einiges lernen, verirren sich ein Glühwürmchen und ein Marienkäferchen in ein Schlafzimmer. Dort sorgen sie für jede Menge Wirbel, bevor sie schließlich wieder den Weg zurück in die Natur finden.
Besuch uns am Altstadtzauber!
Bei unserem Lesepasspartner, der Adlerwarte Landskron, hat mir Falkner Franz folgendes erzählt: „Wir wollen mit dem Wissen, das unsere Besucher bei uns mitnehmen, dazu beitragen, dass sich viele Menschen für den Erhalt und den Schutz dieser Tiere einsetzen.“
Auf der Adlerwarte könnt ihr 25 bis 30 verschiedene Vogelarten bestaunen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen viele Greifvögel verfolgt wurden. Heute stehen zahlreiche Arten unter strengem Naturschutz – und das finde ich besonders wichtig!
Weil gerade Ferien sind, machen wir auch eine kleine Pause. Deshalb gibt es diesmal kein Mitmachblatt. Wenn ihr Leseonkel Christian und mich persönlich kennenlernen möchtet, besucht uns doch beim Altstadtzauber! Christian erzählt dort wieder spannende Geschichten: 7. und 8. August, jeweils um 17 Uhr im Landhaushof. Ich wünsche euch noch wunderschöne Ferien und ganz viele tolle Erlebnisse!
Winke Winke, euer Theo!
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