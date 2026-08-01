Neue Lesevideos: Mit Büchern durch den Sommer

Glühwürmchen und Marienkäfer verirren sich

Unsere ABC-Lesefüchse lernen die kleine Wölfin Fünf kennen. Sie möchte unbedingt mit ihrem Rudel auf die Jagd gehen, ist dafür aber noch zu jung. Trotzdem schleicht sie sich heimlich davon, denn sie will allen beweisen, dass sie schon eine gute Jägerin ist. Doch der Wald ist für eine kleine Wölfin ganz schön gefährlich.