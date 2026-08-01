Lastwagen ging mitten im Wald in Flammen auf

Ein wohl größeren Waldbrand konnten die Mölltaler Feuerwehren am Samstag verhindern. Ein Lkw ging mitten in einem Wald in Flammen auf. Insgesamt standen 50 Feuerwehrleute im Einsatz.
Ein Forstunternehmen war am Samstagvormittag mit Seilarbeiten in einem Wald in Teuchl, Gemeinde Reißeck, beschäftigt. Als die Arbeiter zur Mittagszeit die Arbeit niederlegten, konnten sie nicht ahnen, dass ihr Lastwagen kurze Zeit später einen Großeinsatz der Mölltaler Feuerwehren auslösen sollte.
Übergreifen der Flammen wurde verhindert
Denn eine Stunde später bemerkten Anwohner des Waldstückes, dass der Lkw in Flammen aufging. Sofort setzten sie einen Notruf ab.
Sofort eilten die Freiwilligen Feuerwehren Penk, Obervellach, Kolbnitz, Mühldorf und Möllbrücke mit 50 Mann zu dem brennenden Laster. Durch das schnelle Einschreiten konnte das Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden.
Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Schaden dürfte mehrere Hundertausend Euro hoch sein.
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