Lastwagen ging mitten im Wald in Flammen auf

Ein Forstunternehmen war am Samstagvormittag mit Seilarbeiten in einem Wald in Teuchl, Gemeinde Reißeck, beschäftigt. Als die Arbeiter zur Mittagszeit die Arbeit niederlegten, konnten sie nicht ahnen, dass ihr Lastwagen kurze Zeit später einen Großeinsatz der Mölltaler Feuerwehren auslösen sollte.