Völlige Eskalation im Pinzgau nach Lokal-Zoff

In und vor einem Lokal in Zell am See eskalierte in der Nacht auf Freitag ein Streit um eine nicht mögliche Kartenzahlung. Mehrere Männer gingen aufeinander los, ein Pinzgauer wurde verletzt. Drei Verdächtige flüchteten zunächst, stellten sich aber später der Polizei. Ein Video hielt die Szenerie zum Teil fest...