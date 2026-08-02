Völlige Eskalation im Pinzgau nach Lokal-Zoff

In und vor einem Lokal in Zell am See eskalierte in der Nacht auf Freitag ein Streit um eine nicht mögliche Kartenzahlung. Mehrere Männer gingen aufeinander los, ein Pinzgauer wurde verletzt. Drei Verdächtige flüchteten zunächst, stellten sich aber später der Polizei. Ein Video hielt die Szenerie zum Teil fest...
Das Video in den sozialen Medien ist mehr als verstörend. Worum geht‘s? Ein Pinzgauer filmte einen Raufhandel im Zell am Seer Ortsteil Schüttdorf. Ein Mann blockiert darin Autos auf der Straße, es wird über wenige Meter Distanz wild mit anderen Leuten diskutiert, die nicht zu sehen sind.
Plötzlich fährt ein SUV vor, zwei Männer springen aus dem Auto, einer schnappt sich eine Schneestange, die beiden stürmen auf andere Lokalgäste zu – es folgt ein unübersichtlicher Tumult. Ein Mann wird so hart von einer Faust getroffen, dass er benommen am Boden liegt.
Täter stellten sich nach der Flucht selbst
Auf Basis der heutigen Polizeiinfos ist Folgendes passiert: Ein Streit um eine Kartenzahlung löste in Zell am See einen Raufhandel mit mehreren Beteiligten aus. Ein 45-jähriger Iraker wollte in einem Lokal seine Konsumation mit Karte zahlen, obwohl dort nur Barzahlung akzeptiert wird.
Daraus entwickelten sich zunächst Streitigkeiten und gegenseitige Tätlichkeiten mit anderen Gästen. Der Mann rief daraufhin seinen 21-jährigen Sohn an, der mit einem 24-jährigen syrischen Freund zum Lokal kam.
Laut Polizei attackierten die beiden die anwesenden Gäste, der Syrer mit einer Schneestange, der 21-Jährige mit den Fäusten. Ein 52-jähriger Pinzgauer wurde verletzt und ins Krankenhaus Zell am See gebracht.
Die beiden Iraker und der Syrer flüchteten zunächst, stellten sich aber wegen des Fahndungsdrucks. Sie wurden festgenommen, die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeigen auf freiem Fuß an.
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