Dieser Arzt-Prinz heiratet seine große Liebe

Große Liebe mit royaler Premiere

Ihr Debüt als Paar feierten Mirko und Marta im April 2024 bei der Hochzeit des spanischen Bürgermeisters José Luis Martínez-Almeida und Teresa Urquijo. Dort bewegten sie sich ganz selbstverständlich zwischen Europas Hochadel – unter den Gästen waren auch Spaniens Ex-König Juan Carlos, Königin Sofía sowie die Infantinnen Elena und Cristina.