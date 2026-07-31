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Royals im Liebesglück

Dieser Arzt-Prinz heiratet seine große Liebe

Royals
31.07.2026 17:00
Großes Glück für Prinz Mirko von Bulgarien und Dr. Marta Embid: Das Paar hat sich verlobt und ...
Großes Glück für Prinz Mirko von Bulgarien und Dr. Marta Embid: Das Paar hat sich verlobt und möchte im kommenden Sommer in Madrid heiraten.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/bulgariaroyalfamily)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten im europäischen Hochzeitsfieber gibt es die nächste royale Verlobung! Prinz Mirko von Bulgarien (30), Enkel des letzten bulgarischen Zaren Simeon II., hat seiner Freundin Dr. Marta Embid einen Heiratsantrag gemacht. Die Hochzeit soll bereits im kommenden Sommer in Madrid stattfinden, wo ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte begann.

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Anders als viele royale Paare fanden sich Prinz Mirko und Marta nicht auf einem Ball oder bei einer Gala, sondern im Klinikalltag. Beide absolvierten ihre medizinische Fachausbildung am renommierten San Carlos Klinikum in Madrid.

Während sich Marta auf Anästhesie und Intensivmedizin spezialisierte, entschied sich Mirko für die Allgemein- und Viszeralchirurgie. Aus Kollegen wurde ein Paar – seit 2023 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, nun folgt der nächste Schritt vor den Traualtar.

Arzt aus Leidenschaft
Dass Prinz Mirko Arzt wurde, kommt nicht von ungefähr. Sein Vater, Prinz Kubrat von Bulgarien, ist selbst Mediziner und galt für seinen Sohn stets als großes Vorbild.

In Interviews schwärmte Mirko davon, sein Vater habe ihm beigebracht, unermüdlich zu arbeiten und Familie sowie Freunde immer an erste Stelle zu setzen. Seine Mutter Carla Royo-Villanova arbeitet als Reisejournalistin.

Große Liebe mit royaler Premiere
Ihr Debüt als Paar feierten Mirko und Marta im April 2024 bei der Hochzeit des spanischen Bürgermeisters José Luis Martínez-Almeida und Teresa Urquijo. Dort bewegten sie sich ganz selbstverständlich zwischen Europas Hochadel – unter den Gästen waren auch Spaniens Ex-König Juan Carlos, Königin Sofía sowie die Infantinnen Elena und Cristina.

Dass die bulgarische Königsfamilie in Spanien hohes Ansehen genießt, überrascht nicht. Nach dem Ende der Monarchie lebte die Familie jahrzehntelang im Exil, viele ihrer Mitglieder wurden in Spanien geboren und sind dort bis heute eng verwurzelt.

Luxusreisen statt Palastpflichten
Offizielle Termine absolvieren Mirko und Marta nur selten. Auf Instagram zeigen sie stattdessen ihr gemeinsames Leben zwischen Sonne, Schnee und Luxusurlauben. Ob auf Gran Canaria, beim Skifahren oder auf einem Boot. Das Paar präsentiert sich als moderne Royals mit Fernweh.

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Bulgariens Royals schreiben weiter Geschichte
Die bulgarische Königsfamilie regierte das Land von 1887 bis 1946. Mirkos Großvater Simeon II. war der letzte Zar Bulgariens, kehrte nach dem Ende des Kommunismus in seine Heimat zurück und schrieb Geschichte: Von 2001 bis 2005 war er sogar Ministerpräsident des Landes.

Mit der Hochzeit von Prinz Mirko und Dr. Marta Embid setzt die Familie nun das nächste royale Kapitel fort. Nach der Verlobung von Sam Chatto, dem Enkel von Prinzessin Margaret, ist es bereits die zweite royale Traumhochzeit, auf die sich Europas Adel im kommenden Jahr freuen darf.

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