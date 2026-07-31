Senior stürzt bei Arbeiten mit Traktor in den Tod

Tragischer Unfall am Freitagvormittag im Burgenland: Bei Waldarbeiten stürzte ein 80-Jähriger mit seinem Traktor einen Hang hinunter. Der Senior wurde eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Kurz nach 10.30 Uhr geriet der 80-Jährige mit seinem Traktor in Mühlgraben im Bezirk Jennersdorf über eine Böschung hinaus und stürzte den Hang hinunter.
Trotz des raschen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
Erst am Mittwochnachmittag war es zu einem tödlichen Traktorunfall in Tirol gekommen. Der erst 16 Jahre alte Lenker aus Kärnten war mit dem Gefährt in St. Johann im Bezirk Kitzbühel über eine Böschung in einen Fluss gestürzt. Für den Bursch gab es keine Rettung mehr.
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