Hitzewelle: Wasserspende soll Obdachlosen helfen

Die Verteilung erfolgt direkt über die Obdachloseneinrichtungen der Caritas. „Wir wissen, welche Herausforderung die Hitze für viele Menschen bedeutet. Mit der Aktion helfen wir einer besonders vulnerablen Personengruppe, das ist uns ein großes Anliegen“, sagt Waldquelle Marketingleiter Pierre Jantzer. Gerade obdachlose Menschen zählen bei extremer Hitze zu den besonders gefährdeten Personengruppen. Ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr und ohne einen geschützten Rückzugsort steigt das Risiko einer Dehydrierung deutlich. Regelmäßiges Trinken hilft, den Körper bei hohen Temperaturen zu entlasten.