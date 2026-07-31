Hitzewelle: Wasserspende soll Obdachlosen helfen

Ohne Schatten und ausreichendes Trinkwasser wird die Hitze schnell zur Gesundheitsgefahr. Mit einer gemeinsamen Hilfsaktion versorgen Waldquelle und die Caritas Burgenland Obdachloseneinrichtungen mit mehreren Paletten Mineralwasser.
Die aktuelle Hitzewelle hat das Burgenland fest im Griff. Temperaturen von deutlich über 30 Grad belasten derzeit viele Menschen. Während sich die meisten in den Schatten oder in kühle Räume zurückziehen können, wird die Hitze für Obdachlose schnell zur gesundheitlichen Gefahr. Waldquelle unterstützt deshalb gemeinsam mit der Caritas Burgenland Menschen ohne Wohnung mit mehreren Paletten Mineralwasser.
Die Verteilung erfolgt direkt über die Obdachloseneinrichtungen der Caritas. „Wir wissen, welche Herausforderung die Hitze für viele Menschen bedeutet. Mit der Aktion helfen wir einer besonders vulnerablen Personengruppe, das ist uns ein großes Anliegen“, sagt Waldquelle Marketingleiter Pierre Jantzer. Gerade obdachlose Menschen zählen bei extremer Hitze zu den besonders gefährdeten Personengruppen. Ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr und ohne einen geschützten Rückzugsort steigt das Risiko einer Dehydrierung deutlich. Regelmäßiges Trinken hilft, den Körper bei hohen Temperaturen zu entlasten.
Eine Million Flaschen Mineralwasser pro Tag
Im Werk in Kobersdorf laufen die Abfüllanlagen unterdessen auf Hochtouren. An Spitzentagen verlassen rund eine Million Flaschen Mineralwasser die Produktionshallen, um die Versorgung in ganz Österreich sicherzustellen. Mit der Spendenaktion will das Unternehmen in den kommenden Hitzewochen rasch und unkompliziert dort helfen, wo die Unterstützung besonders dringend gebraucht wird.
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