Post: „Ortsabwesenheit“ fiel Sparstift zum Opfer

Weil das Service „Ortsabwesenheit“ viel zu selten genutzt wurde, stellte es die Post komplett ein. Alternativ könne ein Urlaubspostfach von bis zu neun Wochen eingerichtet werden.
Da er sich regelmäßig für mehrere Monate im Jahr im Ausland aufhält, nutzte der Wiener Hermann F. den Service Ortsabwesenheit der Post. Dabei wurden Rückscheinbriefe (RSa- und RSb) mit Vermerk „ortsabwesend“ an den Absender retourniert. So versäumte man keine gesetzten Fristen.
Nachsendeauftrag nur inherhalb Österreichs möglich
Laut Post sei dieser Service sehr selten genutzt und daher eingestellt worden. Alternativ könne ein Urlaubspostfach für maximal neun Wochen eingerichtet werden. Ein Nachsendeauftrag sei hingegen nur für Adressen in Österreich möglich. Wer sich länger im Ausland aufhält, dem empfiehlt die Post: Eine Vertrauensperson mit postalischen Angelegenheiten zu betrauen.
Herr F. fragt sich nun, was man tun soll, wenn man keinen Vertreter hat oder die Vertreter gleichzeitig auf Urlaub sind. Außerdem findet er, dass die Kosten für ein Urlaubspostfach unangemessen hoch seien.
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