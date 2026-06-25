Post: „Ortsabwesenheit“ fiel Sparstift zum Opfer

Nachsendeauftrag nur inherhalb Österreichs möglich

Laut Post sei dieser Service sehr selten genutzt und daher eingestellt worden. Alternativ könne ein Urlaubspostfach für maximal neun Wochen eingerichtet werden. Ein Nachsendeauftrag sei hingegen nur für Adressen in Österreich möglich. Wer sich länger im Ausland aufhält, dem empfiehlt die Post: Eine Vertrauensperson mit postalischen Angelegenheiten zu betrauen.