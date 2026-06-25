Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Service eingestellt

Post: „Ortsabwesenheit“ fiel Sparstift zum Opfer

Ombudsfrau
25.06.2026 13:01
Was soll mit Sendungen während des Urlaubs geschehen? (Symbolbild)
Was soll mit Sendungen während des Urlaubs geschehen? (Symbolbild)(Bild: PEOPLEIMAGES.COM)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Weil das Service „Ortsabwesenheit“ viel zu selten genutzt wurde, stellte es die Post komplett ein. Alternativ könne ein Urlaubspostfach von bis zu neun Wochen eingerichtet werden.

0 Kommentare

Da er sich regelmäßig für mehrere Monate im Jahr im Ausland aufhält, nutzte der Wiener Hermann F. den Service Ortsabwesenheit der Post. Dabei wurden Rückscheinbriefe (RSa- und RSb) mit Vermerk „ortsabwesend“ an den Absender retourniert. So versäumte man keine gesetzten Fristen.

Nachsendeauftrag nur inherhalb Österreichs möglich
Laut Post sei dieser Service sehr selten genutzt und daher eingestellt worden. Alternativ könne ein Urlaubspostfach für maximal neun Wochen eingerichtet werden. Ein Nachsendeauftrag sei hingegen nur für Adressen in Österreich möglich. Wer sich länger im Ausland aufhält, dem empfiehlt die Post: Eine Vertrauensperson mit postalischen Angelegenheiten zu betrauen.

Herr F. fragt sich nun, was man tun soll, wenn man keinen Vertreter hat oder die Vertreter gleichzeitig auf Urlaub sind. Außerdem findet er, dass die Kosten für ein Urlaubspostfach unangemessen hoch seien. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ombudsfrau
25.06.2026 13:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
202.473 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
124.068 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.747 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1275 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1155 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
977 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
Service eingestellt
Post: „Ortsabwesenheit“ fiel Sparstift zum Opfer
„Krone“-Ombudsfrau
Sanitäter sind bei Rettungseinsatz oft überfordert
„Krone“-Ombudsfrau
In Falle getappt: Urlaubsabzocke per WhatsApp
Tolles Projekt
RespekTIERweg mit prominenten Stimmen eröffnet
Versicherung unkündbar
„Wie komm ich da bloß wieder raus?“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf