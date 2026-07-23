Nachsendeauftrag versagt: Mahnspesen und Gebühren

Post lehnt Haftung für Folgeschäden ab

Wie alle Transportunternehmen hafte man nur für konkrete Transportdienstleistungen, jedoch nicht für etwaige Folgen, wie uns die Post auf Anfrage bestätigt. Das Unternehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Menschliche Fehler können leider nicht vollends ausgeschlossen werden. Die entsprechenden Mitarbeiter seien nachgeschult und sensibilisiert worden.