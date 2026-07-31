Alcaraz überrascht Fans mit seiner neuen Frisur

Carlos Alcaraz hat wieder einmal seinen Look verändert und seine Follower auf Instagram mit einer neuen Frisur überrascht. Seine nun eng geflochtenen Zöpfe, die sogenannten Cornrows sorgen bei den Fans jedoch für gemischte Gefühle.
Ein Selfie auf Instagram zeigt den neuen Look des Spaniers. Während er auf sein großes Grand-Slam-Comeback hinarbeitet, hat er auch an seiner Haarpracht gearbeitet. Denn Alcaraz präsentiert sich auf den Fotos mit Cornrows, also eng geflochtenen Zöpfen.
Nicht das erste Mal
„Juli“ und eine Sonne kommentiert der Spanier, bekommt aber natürlich gleich zahlreiche Reaktionen auf sein verändertes Erscheinungsbild. Dabei spaltet sich das Fan-Lager. „Das ist deine beste Frisur bisher“ ist ebenso zu lesen, wie auch „Oh, nein! Ich liebe ihn, aber hasse die Frisur.“
Es ist nicht das erste Mal, dass Alcaraz mit seinen Haaren experimentiert. Bei den US-Open im vergangenen Jahr überraschte er mit einem extrem kurzen Buzzcut, nur um einige Monate später mit blondierten Haaren erneut für Aufregung zu sorgen.
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