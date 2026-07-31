Alcaraz überrascht Fans mit seiner neuen Frisur

Nicht das erste Mal

„Juli“ und eine Sonne kommentiert der Spanier, bekommt aber natürlich gleich zahlreiche Reaktionen auf sein verändertes Erscheinungsbild. Dabei spaltet sich das Fan-Lager. „Das ist deine beste Frisur bisher“ ist ebenso zu lesen, wie auch „Oh, nein! Ich liebe ihn, aber hasse die Frisur.“