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Plötzliche Tour-Absage

Sorge um Kim Kardashians Tochter North West (13)

Society International
31.07.2026 09:41
Kim Kardashians älteste Tochter mit ihrem Ex Kanye West hat ihre eigene Musikkarriere gestartet. ...
Kim Kardashians älteste Tochter mit ihrem Ex Kanye West hat ihre eigene Musikkarriere gestartet. Warum ihre Debüt-Tournee jetzt gecancelt wurde, ist unklar.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

North West sorgt bei ihren Fans für Aufregung: Nur wenige Tage vor dem geplanten Start ihrer ersten Headliner-Tour wurde die „Kimokawaii Tour“ überraschend abgesagt. Offizielle Gründe für die kurzfristige Entscheidung gibt es bislang nicht – und genau das befeuert nun die Spekulationen rund  um die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West.

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Eigentlich sollte North West am 5. August in Dallas gemeinsam mit US-Rapperin Molly Santana ihre erste große Konzerttournee beginnen. Doch nun sind die Termine in Dallas und Toronto dem „People“-Magazin zufolge auf Ticketmaster als „abgesagt“ gekennzeichnet. Auch die offizielle Website der Tour ist derzeit nicht mehr erreichbar.

Ob weitere Konzerte betroffen sind, ist bislang unklar. Ein geplanter Auftritt am 25. August im Veranstaltungsort The Midway in San Francisco wird derzeit noch auf der Website der Location geführt. Eine Stellungnahme von North Wests Management oder Molly Santana steht bisher aus.

North West folgen auf TikTok mehr als 21 Millionen Follower. Sie will als Musikerin in die ...
North West folgen auf TikTok mehr als 21 Millionen Follower. Sie will als Musikerin in die Fußstapfen ihres Vaters Kanye West treten. Warum ihre Tour jetzt abgesagt wurde, ist unklar.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Man kann also nur spekulieren. Möglicherweise hat Mama Kim Kardashian die Reißleine gezogen und die Ambitionen ihrer so jungen Tochter fürs Erste etwas gebremst. Außerdem betrauert die Familie den Tod von Kris Jenners Mutter Mary Jo Campbell. Die geliebte Großmutter und Urgroßmutter starb Mitte Juli im Alter von 91 Jahren. 

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Debüt-EP machte North West zum Musikstar
Für North West hätte die Tour ein wichtiger Karriereschritt werden sollen. Erst im Mai veröffentlichte die 13-Jährige ihre Debüt-EP „N0rth4evr“, die innerhalb der Kardashian-Jenner-Familie begeistert gefeiert wurde.

Mutter Kim Kardashian, Großmutter Kris Jenner, Tante Khloé Kardashian und Onkel Rob Kardashian teilten damals stolz Videos und Fotos zur Veröffentlichung. Für ihren Vater Kanye Ye West ist North sein „Twin“, also sein Zwilling.

Bereits mit ihrer ersten Single „Piercing On My Hand“ machte North deutlich, dass sie ihren eigenen Stil verfolgt. In dem Song rappt sie über ihren Umgang mit Kritik, ihren extravaganten Look und den Druck, im Rampenlicht aufzuwachsen.

Wer ist North West?
North West wurde am 15. Juni 2013 in Los Angeles geboren und ist die älteste Tochter von Reality-Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West (Ye).

Schon seit ihrer Geburt steht sie im Fokus der Öffentlichkeit, inzwischen baut sie sich aber zunehmend eine eigene Karriere auf – als Musikerin, Influencerin und Nachwuchs-Modeikone. Allein ihr TikTok-Account „Kim and North“, der von Kardashian noch überwacht wird, hat 21,4 Millionen Follower.

Hier eines ihrer TikToks:

Zuletzt trat sie gemeinsam mit Molly Santana beim Rolling Loud Festival in Miami auf. Außerdem war North 2025 auf dem Song „Childlike Things“ von FKA Twigs zu hören.

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Mit der überraschenden Tour-Absage erhält ihre junge Musikkarriere nun jedoch einen unerwarteten Dämpfer. Fans hoffen vor allem auf eine schnelle Erklärung – und darauf, dass North West bald wieder auf der Bühne stehen wird.

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