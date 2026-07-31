Sorge um Kim Kardashians Tochter North West (13)

North West sorgt bei ihren Fans für Aufregung: Nur wenige Tage vor dem geplanten Start ihrer ersten Headliner-Tour wurde die „Kimokawaii Tour“ überraschend abgesagt. Offizielle Gründe für die kurzfristige Entscheidung gibt es bislang nicht – und genau das befeuert nun die Spekulationen rund um die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West.