Erhitzte Gemüter, weil jeder Euro zählt …

Verhältnis schon länger belastet

Das Verhältnis zwischen Wenk und SPÖ beziehungsweise der Landesregierung dürfte allerdings schon länger belastet sein. Aus den Reihen der Sozialdemokraten ist ebenfalls zu hören, Wenk agiere nicht als Hilfsorgan des Landtags, sondern trete zunehmend wie ein Oppositionspolitiker auf und verwende dabei sogar deren Vokabular. Aus dem Umfeld der Regierungsparteien wird kolportiert, Wenk suche bewusst die Konfrontation, um sich für höhere politische Aufgaben zu profilieren. Für die Spannungen werden im Landhaus ebenso „persönliche und atmosphärische Differenzen“ als Gründe genannt.