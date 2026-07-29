Eselchen „Anna“ wohnt seit Sonntag im Sandeck

Die Herde, die heute rund 25 Tiere umfasst, ist vor allem im Sandeck bei Illmitz zu Hause – und hat seit Kurzem einen neuen kleinen Star. „Anna“ wurde am 26. Juli im Sandeck geboren und ist brav immer in der Nähe ihrer Mama. „Wer die Kleine sehen möchte, ist ein gerne gesehener Gast“, heißt es auch seitens der Verantwortlichen des Nationalparks. Eine Bitte hat man allerdings: Bitte respektvollen Abstand halten und die Tiere nicht füttern! Das kann nämlich zu Koliken und damit schlimmstenfalls zum Tod der Tiere führen.