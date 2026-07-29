Im Schillerpark: Betrunkener verletzt Polizisten

Gegen 19 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz eine Amtshandlung mit mehreren alkoholisierten Personen im Schillerpark durch. Ein 27-jähriger Klagenfurter soll sich dabei zunehmend aggressiv verhalten, die Polizisten mehrfach beschimpft und mit einem E-Scooter auf die Beamten zugefahren sein. Einen anschließenden Alkomattest verweigerte der Mann.

„Im Zuge der Festnahme verletzte er durch einen gezielten Tritt mit dem Fuß einen der einschreitenden Polizeibeamten und verletzte ihn unbestimmten Grades“, heißt es seitens der Polizei. Auch bei der Einlieferung in das Polizeianhaltezentrum trat der Mann erneut nach zwei Beamten“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.