Im Schillerpark: Betrunkener verletzt Polizisten

Der Schillerpark in Klagenfurt sorgt erneut für Diskussionen. Am Montagabend kam es dort zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter verletzt wurde. Gleichzeitig werden von Anrainern wieder massive Probleme mit Alkohol, Lärm und Gewalt im Park beklagt.
Gegen 19 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz eine Amtshandlung mit mehreren alkoholisierten Personen im Schillerpark durch. Ein 27-jähriger Klagenfurter soll sich dabei zunehmend aggressiv verhalten, die Polizisten mehrfach beschimpft und mit einem E-Scooter auf die Beamten zugefahren sein. Einen anschließenden Alkomattest verweigerte der Mann.
„Im Zuge der Festnahme verletzte er durch einen gezielten Tritt mit dem Fuß einen der einschreitenden Polizeibeamten und verletzte ihn unbestimmten Grades“, heißt es seitens der Polizei. Auch bei der Einlieferung in das Polizeianhaltezentrum trat der Mann erneut nach zwei Beamten“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.
Situation eskaliert
Der Vorfall heizt zugleich eine bereits länger laufende Debatte über die Situation im Schillerpark an. Anrainer berichten in einem Schreiben an Bürgermeister Christian Scheider, mehrere Stadträtinnen und Stadträte sowie die Caritas Kärnten von regelmäßigen Problemen mit stark alkoholisierten Personen, nächtlichem Lärm und Polizeieinsätzen. Sie sprechen von „täglichen Trinkgelagen“ und fordern die Wiedereinführung des Alkoholverbots im Park.
Das Alkoholverbot, das seit 2007 gegolten hatte, wurde im Oktober 2025 aufgehoben. Kritiker sehen darin eine Fehlentscheidung und verlangen von der Stadtpolitik ein rasches Einschreiten. Zudem wird die konsequente Umsetzung der Lärmschutzverordnung gefordert.
Die Stadt Klagenfurt ist damit erneut gefordert, eine Lösung zwischen öffentlicher Nutzung des Parks, den Anliegen der Anrainer und sozialen Herausforderungen zu finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.