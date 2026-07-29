Kein Strom und Internet im Westen Klagenfurts

„Es handelt sich um unser Versorgungsgebiet West, wo es seit 11.45 Uhr zu Ausfällen kommt“, bestätigt Kristin Kretzschmar-Neubacher, Stadtwerke Klagenfurt. „Unsere Leute sind vor Ort, um die Ursache zu klären und die Schäden zu beheben.“ Die Bereiche Klagenfurt West und Krumpendorf sind betroffen.