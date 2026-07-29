Kein Strom und Internet im Westen Klagenfurts

Leser berichten von Stromausfällen in Krumpendorf, aber auch im Südwesten Klagenfurts. Laut den Stadtwerken, die diese Gegenden versorgen, sind Experten schon vor Ort.
„Es handelt sich um unser Versorgungsgebiet West, wo es seit 11.45 Uhr zu Ausfällen kommt“, bestätigt Kristin Kretzschmar-Neubacher, Stadtwerke Klagenfurt. „Unsere Leute sind vor Ort, um die Ursache zu klären und die Schäden zu beheben.“ Die Bereiche Klagenfurt West und Krumpendorf sind betroffen.
Genaueres wissen die Stadtwerke derzeit selbst noch nicht – der Einsatz läuft. „An der Wiederherstellung der Stromversorgung wird gearbeitet“, heißt es seitens der Stadtwerke. „Wir bitten alle betroffenen Kundinnen und Kunden um ihr Verständnis.“
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