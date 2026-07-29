30 Grad und mehr: Land aktiviert Hitzeschutzplan

In den kommenden Tagen wird die 30-Grad-Grenze deutlich überschritten – auch in den Nächten sollen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Das erschwert die nächtliche Erholung sehr. Kurzfristige Gewitter werden nur für eine vorübergehende Abkühlung sorgen. Erst ab nächsten Donnerstag könnten die Temperaturen wieder erträglicher werden.