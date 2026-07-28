Von Haydn zu Mozart: Jedermann trinkt Esterházy

„Von piano bis forte“

„Kunst und Wein eint ihr verbindender Charakter – eine Sprache, die durch die ganze Welt verstanden wird“, betont der Geschäftsführer des Weinguts Esterházy. Seit mehr als 300 Jahren hängt der Name des Fürstenhauses eng mit dem Weinbau zusammen. Bewährte Konzepte will Hewarth facettenreich weiterentwickeln. „Von klassisch bis modern, von piano bis forte“, lautet das Credo – mit Blick auf das Bedürfnis der Menschen nach gutem Geschmack. Schon Haydn hatte sich zu Lebzeiten seinen Lohn vom Fürsten teils in Wein auszahlen lassen – darunter sogar die Sorte Pinot Noir, die bereits im 18. Jahrhundert in Eisenstadt Genießer erfreut hatte.