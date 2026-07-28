Von Haydn zu Mozart: Jedermann trinkt Esterházy

Wahre Festspiele des guten Geschmacks: In den traditionsreichen Weinkellern der Esterházy schlummern tausende Flaschen erlesener Gaumenfreuden. So gehaltvoll erobert die Fürstenfamilie diesen Sommer die Herzen des Kulturpublikums im Burgenland und in Salzburg.
Tief verwurzelt mit dem Hause Esterházy, das im 17. Jahrhundert dank treuer Dienste im Glanz der Habsburger zu Reichtum aufstieg und Einfluss erlangte, ist nicht allein der Hochadel. Seit jeher ist die Fürstenfamilie ebenso den schönen Künsten und kulinarischen Genüssen zugetan.
Feine Weine als Kulturgut
Als im Keller des Schlosses Esterházy in Eisenstadt die pannonische Weinkultur konserviert und verfeinert wurde, komponierte ab 1761 nur wenige Stockwerke höher einer der großen Meister der Klassik: Joseph Haydn. „Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“, schrieb der Hofkapellmeister über seine Musik, die in Asien, den USA und Europa mit derselben Begeisterung rezipiert wurde.
Was Haydn über sein Schaffen damals gesagt hatte, gilt ebenso für die vinophile Tradition hierzulande bis heute. Das Weingut Esterházy in Trausdorf verköstigt nicht nur zehntausende Gäste der Oper unter freiem Himmel im Steinbruch von St. Magarethen nahe Eisenstadt, wo bis 22. August Puccinis „Tosca“ aufgeführt wird. Auch in der Mozartstadt sorgt diesen Sommer das Fürstenhaus mit dem Blaufränkisch Leithaberg DAC 2023 für die erlesene Begleitung zu „Jedermann“. Abgesehen von den Salzburger Festspielen, sind die Gaumenfreuden bei weiteren hochkarätigen Produktionen angesagt.
Applaus für Blaufränkisch
Großen Beifall erntet der verführerische Geschmack, Begeisterung lösen die kreativen Etiketten aus. „Die Gestaltung mit Motiven aus den Figurinen von Victoria Behr für Rossinis Oper ,Il viaggio a Reims’ spiegelt den künstlerischen Zauber der Produktion wunderbar wider“, sagt Festspielpräsidentin Kristina Hammer.
Den Bogen von Tradition zu Innovation spannt das Weingut Esterházy mit dem Blaufränkisch Leithaberg DAC 2023. „Für den offiziellen Rotwein der Salzburger Festspiele wird eine autochthone Rebsorte herangezogen, die ihre Herkunft prägt und gleichsam von ihrer Herkunft geprägt wird. Regionaltypisch ausgebaut, ohne dabei auf veraltete Stilistik zu beharren. Kein übermäßiger Holzeinsatz, weg von ,mehr ist mehr‘ vergangener Tage“, erklärt Wolfgang Hewarth, Geschäftsführer des Weinguts Esterházy.
„Von piano bis forte“
„Kunst und Wein eint ihr verbindender Charakter – eine Sprache, die durch die ganze Welt verstanden wird“, betont der Geschäftsführer des Weinguts Esterházy. Seit mehr als 300 Jahren hängt der Name des Fürstenhauses eng mit dem Weinbau zusammen. Bewährte Konzepte will Hewarth facettenreich weiterentwickeln. „Von klassisch bis modern, von piano bis forte“, lautet das Credo – mit Blick auf das Bedürfnis der Menschen nach gutem Geschmack. Schon Haydn hatte sich zu Lebzeiten seinen Lohn vom Fürsten teils in Wein auszahlen lassen – darunter sogar die Sorte Pinot Noir, die bereits im 18. Jahrhundert in Eisenstadt Genießer erfreut hatte.
Das Terroir des Leithabergs – karge, kalkhaltige Böden und ein besonderes, pannonisch beeinflusstes Mikroklima – ist Basis für das spannende Sortiment an Weinen, die auf 65 Hektar biologisch-organisch bewirtschafteter Weinberge wachsen. Sie erstrecken sich über die sechs Leithaberg-Gemeinden St. Margarethen, Oslip, Eisenstadt, Rust, St. Georgen und Großhöflein. Bereits 1758 begannen die Fürsten Esterházy mit sortenreinem Weinausbau.
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