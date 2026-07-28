Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genussvolle Festspiele

Von Haydn zu Mozart: Jedermann trinkt Esterházy

Burgenland
28.07.2026 09:56
Festspielpublikum in der Mozartstadt: „Jedermann“, das packend inszenierte Spiel vom Sterben des ...
Festspielpublikum in der Mozartstadt: „Jedermann“, das packend inszenierte Spiel vom Sterben des reichen Mannes, findet großen Anklang.(Bild: Sf Andreas Kolarik)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Wahre Festspiele des guten Geschmacks: In den traditionsreichen Weinkellern der Esterházy schlummern tausende Flaschen erlesener Gaumenfreuden. So gehaltvoll erobert die Fürstenfamilie diesen Sommer die Herzen des Kulturpublikums im Burgenland und in Salzburg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Tief verwurzelt mit dem Hause Esterházy, das im 17. Jahrhundert dank treuer Dienste im Glanz der Habsburger zu Reichtum aufstieg und Einfluss erlangte, ist nicht allein der Hochadel. Seit jeher ist die Fürstenfamilie ebenso den schönen Künsten und kulinarischen Genüssen zugetan.

Feine Weine als Kulturgut
Als im Keller des Schlosses Esterházy in Eisenstadt die pannonische Weinkultur konserviert und verfeinert wurde, komponierte ab 1761 nur wenige Stockwerke höher einer der großen Meister der Klassik: Joseph Haydn. „Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“, schrieb der Hofkapellmeister über seine Musik, die in Asien, den USA und Europa mit derselben Begeisterung rezipiert wurde.

Was Haydn über sein Schaffen damals gesagt hatte, gilt ebenso für die vinophile Tradition hierzulande bis heute. Das Weingut Esterházy in Trausdorf verköstigt nicht nur zehntausende Gäste der Oper unter freiem Himmel im Steinbruch von St. Magarethen nahe Eisenstadt, wo bis 22. August Puccinis „Tosca“ aufgeführt wird. Auch in der Mozartstadt sorgt diesen Sommer das Fürstenhaus mit dem Blaufränkisch Leithaberg DAC 2023 für die erlesene Begleitung zu „Jedermann“. Abgesehen von den Salzburger Festspielen, sind die Gaumenfreuden bei weiteren hochkarätigen Produktionen angesagt.

Applaus für Blaufränkisch
Großen Beifall erntet der verführerische Geschmack, Begeisterung lösen die kreativen Etiketten aus. „Die Gestaltung mit Motiven aus den Figurinen von Victoria Behr für Rossinis Oper ,Il viaggio a Reims’ spiegelt den künstlerischen Zauber der Produktion wunderbar wider“, sagt Festspielpräsidentin Kristina Hammer.

Den Bogen von Tradition zu Innovation spannt das Weingut Esterházy mit dem Blaufränkisch Leithaberg DAC 2023. „Für den offiziellen Rotwein der Salzburger Festspiele wird eine autochthone Rebsorte herangezogen, die ihre Herkunft prägt und gleichsam von ihrer Herkunft geprägt wird. Regionaltypisch ausgebaut, ohne dabei auf veraltete Stilistik zu beharren. Kein übermäßiger Holzeinsatz, weg von ,mehr ist mehr‘ vergangener Tage“, erklärt Wolfgang Hewarth, Geschäftsführer des Weinguts Esterházy. 

Mit dem Blaufränkisch Leithaberg DAC 2023, den Hewarth präsentiert, lassen sich zehntausende ...
Mit dem Blaufränkisch Leithaberg DAC 2023, den Hewarth präsentiert, lassen sich zehntausende „Jedermann“-Gäste verwöhnen.(Bild: © Marco Borrelli)

„Von piano bis forte“
„Kunst und Wein eint ihr verbindender Charakter – eine Sprache, die durch die ganze Welt verstanden wird“, betont der Geschäftsführer des Weinguts Esterházy. Seit mehr als 300 Jahren hängt der Name des Fürstenhauses eng mit dem Weinbau zusammen. Bewährte Konzepte will Hewarth facettenreich weiterentwickeln. „Von klassisch bis modern, von piano bis forte“, lautet das Credo – mit Blick auf das Bedürfnis der Menschen nach gutem Geschmack. Schon Haydn hatte sich zu Lebzeiten seinen Lohn vom Fürsten teils in Wein auszahlen lassen – darunter sogar die Sorte Pinot Noir, die bereits im 18. Jahrhundert in Eisenstadt Genießer erfreut hatte.

Die Herkunft zählt

Das Terroir des Leithabergs – karge, kalkhaltige Böden und ein besonderes, pannonisch beeinflusstes Mikroklima – ist Basis für das spannende Sortiment an Weinen, die auf 65 Hektar biologisch-organisch bewirtschafteter Weinberge wachsen. Sie erstrecken sich über die sechs Leithaberg-Gemeinden St. Margarethen, Oslip, Eisenstadt, Rust, St. Georgen und Großhöflein. Bereits 1758 begannen die Fürsten Esterházy mit sortenreinem Weinausbau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.07.2026 09:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
18° / 30°
Symbol heiter
Güssing
14° / 30°
Symbol heiter
Mattersburg
15° / 30°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 30°
Symbol heiter
Oberpullendorf
14° / 30°
Symbol wolkig

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.227 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
157.695 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
151.486 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1419 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
988 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
753 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Mehr Burgenland
Belasteter Schotter
Asbest: Ausflugsziele stehen jetzt im Fokus
Bis Ende 2027
Lenzing streicht viele Stellen, verkauft Standort
Sport Tv Logo
„Noch nie erlebt“
Nach 50 Jahren geht die Leitha wieder über
Unseriöse Firmen
Wie Online-Händler beim Rücktrittsrecht tricksen
Schwerpunktaktion
Mit Wodkaflasche und 2,78 Promille am Steuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf