Asbest: Ausflugsziele stehen jetzt im Fokus

Die Liste der von Greenpeace gemeldeten Asbest Fundorte wird länger. Nach Steinbrüchen und Spielplätzen geht es diesmal um Ausflugsziele. Betroffen seien laut der Umweltorganisation die Friedensburg Schlaining, die Burg Lockenhaus, die Aussichtswarte am Geschriebenstein sowie Wanderwege und Parkplätze. Greenpeace stützt sich auf Laboranalysen sowie auf visuelle und mechanische Untersuchungen, die Asbestgehalte von bis zu 50 Prozent ergeben hätten. Besonders kritisch sehe man die Situation bei der Friedensburg. Laut Greenpeace habe man die Verantwortlichen bereits Ende Juni informiert und trotzdem gebe es dort bisher keine Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher.