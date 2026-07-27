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Twelve-Year-Old Jumped

Care Home Drama: The Full Account of the Failure

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27.07.2026 20:00
The girl jumped from an upper-floor window—and survived, though seriously injured.
The girl jumped from an upper-floor window—and survived, though seriously injured.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

One thing can be said with certainty about the 12-year-old’s jump from a window during her transfer to a new foster home in Vienna: The failure is multifaceted and goes far beyond the caregiver with the Satanist-style appearance. There had been warning signs... Krone+ reveals the full account of the failure.

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A 12-year-old girl jumps out of a window in Vienna while being transferred to a new home and survives with serious injuries—despite her sheer fear of men, she is picked up, of all people, by a giant of a man with a Satanist-style appearance. The investigation into the case leads to the following chronology of failure:

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