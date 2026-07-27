Petzenkirchtag endet für Mann (23) im Krankenhaus

Ob die beiden Kontrahenten auch schon beim Frühschoppen um 10 Uhr oder der Bergmesse um 11 Uhr beim traditionellen Kirchtag auf der Petzen am Sonntag mit dabei waren, ist nicht überliefert. Aber beim Kirchtags-Ausklang im Tal trafen ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger aufeinander, die sich offensichtlich uneins waren.