Petzenkirchtag endet für Mann (23) im Krankenhaus

Am Sonntagabend gerieten zwei Männer (20 und 23 Jahre) aus noch unbekannten Gründen beim Petzenkirchtag aneinander. Die darauffolgende Rangelei eskalierte ...
Ob die beiden Kontrahenten auch schon beim Frühschoppen um 10 Uhr oder der Bergmesse um 11 Uhr beim traditionellen Kirchtag auf der Petzen am Sonntag mit dabei waren, ist nicht überliefert. Aber beim Kirchtags-Ausklang im Tal trafen ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger aufeinander, die sich offensichtlich uneins waren.
Rangelei zwischen zwei Männern
„Gegen 19.30 Uhr kam es am Kirchtagsgelände des Petzenkirchtages zu einer Rangelei zwischen zwei männlichen Personen“, berichtet die Polizei Montagfrüh. Diese Rangelei verlief dann aber wilder und eskalierte schließlich.
23-Jähriger wurde schwer verletzt
„Im Zuge dessen versetzte der 20-jährige Mann dem 23-jährigen einen Kopfstoß gegen die Nase und verletzte diesen dadurch schwer“, so die Polizei weiter. „Der Verletzte wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.“ Ermittlungen sollen jetzt klären, wie es zu dem Streit gekommen war.
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