Wehrdienst: Auch NEOS stehen jetzt Gewehr bei Fuß

Wie soll jetzt ein Kompromiss aussehen? Die Einführung verpflichtender Milizübungen zumindest im Ausmaß von zwei Monaten dürfte mit der angedeuteten Zustimmung der NEOS durch sein. Damit wäre man bei einem Modell, das es vor genau 20 Jahren gab. Die verpflichtenden Milizübungen wurden im Jahr 2006 unter Verteidigungsminister Günther Platter abgeschafft. Die Miliz fordert seit Jahren die Wiedereinführung, weil sie ohne diese personell immer mehr ausgeronnen ist.