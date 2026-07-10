Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Hintergründe

Wehrdienst: Auch NEOS stehen jetzt Gewehr bei Fuß

Innenpolitik
10.07.2026 19:30
Ab 2027 sollen erste Stellungen nach dem neuen System stattfinden
Ab 2027 sollen erste Stellungen nach dem neuen System stattfinden(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Sechs Monate Blockade, eine gestoppte Volksbefragung, nun steht die Regierung knapp vor einem Pakt über die Zukunft der Wehrpflicht. Dank der Berichterstattung der „Krone“ kommt die leidige Debatte um eine Reform des Wehrdienstes in die Gänge. Das müssen Sie dazu wissen:

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was brachte plötzlich den Durchbruch? Ein Interview in der „Krone“. Darin rückte Bundeskanzler Christian Stocker überraschend von der Maximalforderung der ÖVP nach acht plus zwei Monaten Wehrdienst ab.

Was sagte Stocker? Es werde entlang der Modelle der Wehrdienstkommission debattiert. Die Ende Mai von der SPÖ vorgeschlagene Variante mit sechs plus zwei Monaten sei aber nicht weit davon entfernt. Aus Regierungskreisen wurde der „Krone“ gleichzeitig bestätigt, dass man beim Sommerministerrat am 27. Juli eine Einigung präsentieren wolle.

Stocker brachte die Debatte in die Gänge.
Stocker brachte die Debatte in die Gänge.(Bild: Eva Manhart)

Warum ist ein halbes Jahr lang nichts weitergegangen? Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Wehrdienstkommission hatte am 20. Jänner drei mögliche Modelle präsentiert und sich dabei für die Variante „Österreich plus“ ausgesprochen: acht Monate Wehrdienst, danach zwei Monate Übungen.

Aber? Die ÖVP war sofort dafür, die NEOS aber nahmen von Beginn an eine ablehnende Haltung gegenüber jeglicher Dienstverlängerung ein. Bereits am 30. Jänner versuchte Stocker, seine Koalitionspartner mit dem Vorschlag einer Volksbefragung unter Druck zu bringen. Das funktionierte nicht.

Warum? Es sollte nicht über die Verlängerung, sondern nur über die Modelle abgestimmt werden. SPÖ und NEOS wollten das nicht, die FPÖ war von dieser Idee begeistert. Sie schlug vor, das Volk gleich auch über Ukrainehilfe oder ORF-Haushaltsabgabe zu befragen, die SPÖ wollte eine Befragung über Vermögenssteuern.

Der Milizbeauftragte Hameseder leitete die Kommission.
Der Milizbeauftragte Hameseder leitete die Kommission.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Wie soll jetzt ein Kompromiss aussehen? Die Einführung verpflichtender Milizübungen zumindest im Ausmaß von zwei Monaten dürfte mit der angedeuteten Zustimmung der NEOS durch sein. Damit wäre man bei einem Modell, das es vor genau 20 Jahren gab. Die verpflichtenden Milizübungen wurden im Jahr 2006 unter Verteidigungsminister Günther Platter abgeschafft. Die Miliz fordert seit Jahren die Wiedereinführung, weil sie ohne diese personell immer mehr ausgeronnen ist.

Lesen Sie auch:
Wird die Zukunft des Wehrdienstes eine Rückkehr in die Vergangenheit?
Mehr Milizübungen
Möglicher Durchbruch bei Wehrdienst-Debatte
10.07.2026
Einigung in Griffweite
Wehrdienst-Modell sechs plus drei hoch im Kurs
09.07.2026

Was ist mit dem Zivildienst? Das ist offen. Er müsste ebenfalls verlängert werden, damit nicht noch mehr dem Wehrdienst den Rücken kehren. In der SPÖ gibt es Widerstände. Eine Lösung könnten hier parallel zu den Milizübungen Zivilschutzübungen sein. Für diese Verlängerung des Zivildienstes braucht die Regierung jedenfalls die Zustimmung einer der beiden Oppositionsparteien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.07.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
110.310 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
104.577 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
92.215 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1857 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1115 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
842 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Mehr Innenpolitik
Nach Budgetdebatte
NEOS werfen Parteirebell Veit Dengler raus
Die Hintergründe
Wehrdienst: Auch NEOS stehen jetzt Gewehr bei Fuß
„Krone“-Kommentar
Warum nicht gemeinsam auf Tour, liebe Regierer?
„Ziemlich schlimm“
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
Doppelbudget ist durch
Nationalrat: Finanzminister lobt „Gesamtkunstwerk“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf