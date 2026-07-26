After a Death
How to Recognize a Blood Clot Early
Last week in Altenberg, Upper Austria, a 45-year-old woman died of a blood clot. In mid-June, a 26-year-old policewoman suffered the same fate. But what led to these deaths? The “Krone” asked an expert.
Two deaths, one cause. On June 21, a 26-year-old policewoman was on her way to visit her parents in Breitbrunn. In Pasching, the woman suddenly veered off the road and crashed into a wall. It later emerged that the woman, who was also active in the fire department, had suffered a pulmonary embolism while driving. She died a few days later in the hospital.
Last week, 45-year-old Margit Holzinger from Altenberg died in the hospital. She had collapsed unconscious in her home a week earlier. Here, too, the tragic cause was a blood clot that subsequently triggered a pulmonary embolism. But what exactly causes this, and how can you recognize the impending danger in time?
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