The Big Interview
Were you afraid of suffocating, Mr. Doskozil?
Loss of voice, shortness of breath, 18 surgeries, and finally the removal of his larynx: Hans Peter Doskozil and his wife Julia have spent a total of 200 days together in the hospital over the past eight years. In this interview, they talk about fate, solidarity, and moments when things got really close.
Like something out of a fairy tale, it sits enthroned on a hill overlooking the Bernsteiner Mountains all the way to Hungary: Friedensburg Schlaining in southern Burgenland. The governor and his wife live not far from here, and both love coming to this historic place.
The psychotherapist and the leading SPÖ politician: they seem very happy together. Julia speaks refined Standard German that gives no hint of her Swabian origins. Hans Peter Doskozil’s voice sounds noticeably more relaxed and deeper following his latest, drastic medical procedure. “I can finally breathe easily again,” he explains, “it’s a whole new quality of life.” The relief this brings is evident on both their faces.
“Krone”:Mr. Doskozil, you went public with your new voice on Friday (see also the interview excerpt in the video above). Do you like it?
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