Streetworker sollen gegen Jugend-Saufgelage helfen

Nach der Aufhebung des Alkoholverbots finden neuerlich regelmäßig Alkoexzesse statt. Auch Drogen sind im Spiel. Die Stadt setzt auf den Einsatz der Streetworker.
Der mit vielen Denkmälern bestückte Schillerpark in Klagenfurt ist eigentlich eine Oase für Naturliebhaber, nachts sollte man derzeit besser nicht hineingehen. Seit der Aufhebung des Alkoholverbots im vergangenen Herbst finden dort jetzt wieder Trinkgelage statt, die Jugend werde in Alkohol und Drogen hineingezogen, so die Beobachtungen.
Wilde Szenen
Anrainer schildern Szenen, die sich dort abspielen: „Die Trinker haben sich im Schiller-Pavillon eingerichtet, einzelne liegen betrunken auf Matratzen, schreien, streiten, übertrinken sich. Kürzlich lief ein Alko-Insasse halbnackt mit einem Stiletto herum, das er in die Luft oder in Baumstämme schlug.“ Polizeikontrollen hätten nichts gebracht.
Die Wiedereinführung eines Alkoholverbotes ist nicht einfach. „Nur ein Gesamtkonzept hilft“, sagt der zuständige Referent Franz Petritz (SP). „Alkoholexzesse und Streitigkeiten haben sich von der Kaufmanngasse, wo das Eggerheim ist, tatsächlich in den Schillerpark verlagert.
Die Alkoexzesse haben sich von der Kaufmanngasse in den Schillerpark verlagert. Die Wiedereinführung eines Alkoholverbots verschiebt nur die Probleme.
Franz Petritz, SP-Stadtrat
Die Durchmischung von Alkohol und Drogen sorgt dort für echte Gefahren. Verhängen wir wieder ein Alkoholverbot, führt das nur zu einer Verlagerung der Exzesse und bringt für die Stadt nichts. Wir beobachten die Szene genau, nun sind dort vermehrt Streetworker im Einsatz, die bei Problemen sofort eingreifen.“ Auch der Park rund um das Stadttheater soll wieder ruhiger werden.
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