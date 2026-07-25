Streetworker sollen gegen Jugend-Saufgelage helfen

Die Durchmischung von Alkohol und Drogen sorgt dort für echte Gefahren. Verhängen wir wieder ein Alkoholverbot, führt das nur zu einer Verlagerung der Exzesse und bringt für die Stadt nichts. Wir beobachten die Szene genau, nun sind dort vermehrt Streetworker im Einsatz, die bei Problemen sofort eingreifen.“ Auch der Park rund um das Stadttheater soll wieder ruhiger werden.