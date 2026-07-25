Ehrung für den Gründer der „Konfrontationen“

Zur Eröffnung wurde eine Gedenktafel enthüllt, die von dem bulgarische Künstler Mitkov Boyko geschaffen wurde. Außerdem gedachte man dem Gründer der Konfrontationen in einer ganz persönlichen Art. Man muss wissen, dass Hans Falb in der Gemeinde nur „Hauna“ genannt wurde. Es gab den Ausspruch: „Der Hauna ist eben der Hauna.“ Bürgermeister Gerhard Zapfl erklärte in seiner Hommage auch warum: „Hauna hatte immer seinen eigenen Kopf. Dementsprechend war auch nicht immer alles einfach. Und wer ihn kannte, wusste, wenn er von etwas überzeugt war, ließ er nicht locker. Dann hörte man oft: Der Hauna ist eben der Hauna.“ Trotzdem oder gerade deswegen ist man stolz auf das, was Hans „Hauna“ Falb in Nickelsdorf geschaffen hat. „Für das gesellschaftliche Leben hat er sowohl mit seinem Cafe-Restaurant als auch mit seiner Jazzgalerie unvergleichliches geleistet. Dort wurde musiziert, gelacht, diskutiert und gefeiert. Für viele von uns war es ein zweites Zuhause“, so Zapfl.