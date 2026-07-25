Ehrung für den Gründer der „Konfrontationen“

Nickelsdorf ist bekannt für Nova Rock. Viel früher aber schon wurde ein Jazzfestival gegründet. Der Kopf dahinter starb 2025.
Hans Falb galt als Musikpionier. Hat er doch 1980 in seinem Lokal in Nickelsdorf die „Konfrontationen“ aus der Taufe gehoben – ein Jazzfestival, das auch international bekannt wurde.
Am 26. Dezember 2025 schloss Hans Falb für immer die Augen – sein Vermächtnis bleibt aber bestehen. Seit gestern finden wieder die 46. Konfrontationen statt.
Zur Eröffnung wurde eine Gedenktafel enthüllt, die von dem bulgarische Künstler Mitkov Boyko geschaffen wurde. Außerdem gedachte man dem Gründer der Konfrontationen in einer ganz persönlichen Art. Man muss wissen, dass Hans Falb in der Gemeinde nur „Hauna“ genannt wurde. Es gab den Ausspruch: „Der Hauna ist eben der Hauna.“ Bürgermeister Gerhard Zapfl erklärte in seiner Hommage auch warum: „Hauna hatte immer seinen eigenen Kopf. Dementsprechend war auch nicht immer alles einfach. Und wer ihn kannte, wusste, wenn er von etwas überzeugt war, ließ er nicht locker. Dann hörte man oft: Der Hauna ist eben der Hauna.“ Trotzdem oder gerade deswegen ist man stolz auf das, was Hans „Hauna“ Falb in Nickelsdorf geschaffen hat. „Für das gesellschaftliche Leben hat er sowohl mit seinem Cafe-Restaurant als auch mit seiner Jazzgalerie unvergleichliches geleistet. Dort wurde musiziert, gelacht, diskutiert und gefeiert. Für viele von uns war es ein zweites Zuhause“, so Zapfl.
Und auch, wenn er jetzt nicht mehr zwischen den Gästen der Konfrontationen zu finden sein wird: Sein Geist ist immer dabei. Auch beim „Tribute to Hans Falb“ werden wieder viele Größen des Jazz mit dabei sein. So ist Starsaxofonist Mats Gustavsson genauso dabei wie Free-Jazz-Größe und Pianist Alexander von Schlippenbach.
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