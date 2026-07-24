Kirtag, Bier – und das Erwachen in der Realität

Die Richterin befragt Zeugen. Die Klofrau zum Beispiel, die nichts gesehen haben will. Einen Freund des Angeklagten, der mit ihm besagten Abend verbracht hat. Auch der ist im Zwiespalt, dass sein Kumpan „nach ein paar Bier“ ausrasten hätte können. Dass er „einer Frau auf den Hintern greift, das übersteigt meine Vorstellungskraft“. Der 59-Jährige gibt nun erneut zu Protokoll: „Es kann durchaus sein, dass ich die Frau auf dem Weg zur Toilette beim Durchschlängeln an der Hüfte berührt habe.“ Der hochrangige Beamte mag dieser These keinen Glauben schenken. Die Blutspuren in seinem Gesicht sind stumme Zeugen.