Kirtag, Bier – und das Erwachen in der Realität

Ein Burgenländer soll einer Frau auf den Hintern gegriffen und deren Vater vermöbelt haben. Der ist hochrangiger Polizeibeamter. Beim Prozess gingen die Meinungen diametral auseinander.
Ohne es gewusst zu haben, legte sich der 59-jährige Nordburgenländer mit einem hohen Beamten der Landespolizeidirektion an. Man muss kein Prophet sein, dass die Karten vor Gericht schlecht stehen, wenn jemand einem honorigen Polizisten ein paar Watschen heruntergehaut hat und der im Krankenhaus behandelt werden musste.
„Bin gestolpert“
Wie kam es dazu? Beim Kirtag in St. Georgen soll der Angeklagte der Tochter des Polizisten auf den Hintern gegriffen haben. Der bestreitet das. „Ich bin gestolpert. Es kann sein, dass ich sie kurz berührt habe.“ Unter Tränen wandte sich die Frau an ihren Vater, der den vermeintlichen Missetäter zur Rede stellte. „Greif meine Tochter ja nie wieder an!“
Stunden später traf man einander auf der Toilette wieder. Wer zuerst zugeschlagen hat, wird beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt diskutiert. „Ich habe mich nur gewehrt“, sagt der Angeklagte, während der Polizeibeamte darauf beharrt, angegriffen worden zu sein. Um seine Glaubwürdigkeit zu unterstreichen, sagt er: „Frau Rat, ich bin lange genug im Geschäft. Ich weiß, wie das läuft.“
„Er wollte keine Ruhe geben“
In der Unfallaufnahme am Krankenhaus sahen einander die beiden wieder. „Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass gar nichts war“, meint der Angeklagte, der auf taube Ohren stieß. „Er war einfach nur angriffig und wollte keine Ruhe geben.“
Die Richterin befragt Zeugen. Die Klofrau zum Beispiel, die nichts gesehen haben will. Einen Freund des Angeklagten, der mit ihm besagten Abend verbracht hat. Auch der ist im Zwiespalt, dass sein Kumpan „nach ein paar Bier“ ausrasten hätte können. Dass er „einer Frau auf den Hintern greift, das übersteigt meine Vorstellungskraft“. Der 59-Jährige gibt nun erneut zu Protokoll: „Es kann durchaus sein, dass ich die Frau auf dem Weg zur Toilette beim Durchschlängeln an der Hüfte berührt habe.“ Der hochrangige Beamte mag dieser These keinen Glauben schenken. Die Blutspuren in seinem Gesicht sind stumme Zeugen.
Bedingte Haft für Angeklagten
Die Richterin überlegt ungewohnt lange, ehe sie das Urteil verkündet: Zehn Monate bedingte Haft für den bislang Unbescholtenen wegen sexueller Belästigung und schwerer Körperverletzung. 1500 Euro an die Finanzprokuratur wegen Verdienstendrangs des Polizisten. 1000 Euro Geldbuße. 400 Euro als Entschädigung an die Frau.
Der Angeklagte erbittet Bedenkzeit. Die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab. Daher: Nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.