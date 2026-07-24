Badeverbot im Naturbadesee Markt St. Martin

BH verordnete Verbot

Grund für die erhöhte Bakterienbelastung könnten unter anderem menschliche oder tierische Fäkalien sein. Möglich sei auch eine Kontamination des Wassers durch die Unwetter und Niederschläge in den letzten Tagen. Die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf verordnete nach dem Bäderhygienegesetz vorerst das Verbot.