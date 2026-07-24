Badeverbot im Naturbadesee Markt St. Martin

Bis auf Weiteres darf der Naturbadesee in Markt St. Martin nicht genutzt werden – Grund ist eine erhöhte Bakterienbelastung. Die BH Oberpullendorf hat ein sofortiges Badeverbot verhängt.
Aufgrund der Grenzwertüberschreitung von Escherichia-Coli-Bakterien wurde am Naturbadesee in Markt St. Martin heute, Freitag, ein Badeverbot erlassen. Die Wasserqualität entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen, das Gewässer könnte möglicherweise ernsthaft verschmutzt sein.
BH verordnete Verbot
Grund für die erhöhte Bakterienbelastung könnten unter anderem menschliche oder tierische Fäkalien sein. Möglich sei auch eine Kontamination des Wassers durch die Unwetter und Niederschläge in den letzten Tagen. Die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf verordnete nach dem Bäderhygienegesetz vorerst das Verbot.
Vonseiten der Betreiber wird bereits an einer Lösung gearbeitet. Die durchschnittliche Lebensdauer der Bakterien beträgt etwa drei Wochen.
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