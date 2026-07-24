Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Goethe in Salzburg

Faust pur – ganz ohne Bierhumpen und Hexenbesen

Kultur
24.07.2026 17:03
Steven Scharf (Faust, li) und Valery Tscheplanowa (Mephisto) mit Johannes Nussbaum (Junger ...
Steven Scharf (Faust, li) und Valery Tscheplanowa (Mephisto) mit Johannes Nussbaum (Junger Faust, re).(Bild: © Marco Borrelli)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Goethes „Faust I“ in der Regie von Ulrich Rasche hat am Samstag bei den Salzburger Festspielen Premiere. Zu sehen ist auf der Perner Insel eine stark reduzierte Fassung des Klassikers.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seine monumentalen Bühnenräume hinterlassen Eindruck, sind markant archaisch. Oft in Schwarz-Weiß, meist dominiert von rotierenden Bändern oder Scheiben. Der deutsche Regisseur Ulrich Rasche zeichnet auch heuer für eine der zentralen Produktionen der Salzburger Festspiele verantwortlich. Nach Donizettis Oper „Maria Stuarda“ im Vorjahr widmet er sich jetzt wieder dem Schauspiel, inszeniert auf der Perner-Insel Goethes „Faust“.

„Alle denken, die Maschine kommt“, erzählt Rasche im Vorfeld. „Ich habe mich bemüht, diese Erwartungshaltung zu durchbrechen. Es ist eine Bühne, die den Maschinencharakter nicht in den Vordergrund stellt.“ Es werde zwar eine in den Boden eingelassene Scheibe geben, „aber es gibt eine sehr aufwendige Konstruktion darüber, zwei monumentale Wände, die sich bewegen können und als Grundidee einen Korridor bilden.“

Lesen Sie auch:
Das „Jedermann“-Paar des Sommers: Philipp Hochmair und Roxane Duran.
Salzburger Festsiele
„Jedermann“ auf der rastlosen Jagd nach Intensität
19.07.2026
Salzburger Festspiele
Jedermann stirbt auf dem Domplatz immer schneller
18.07.2026

Ungewöhnlich ist die Fassung: Berühmte Szenen wie Auerbachs Keller, der Osterspaziergang oder die Hexenküche sind ebenso gestrichen wie viele Figuren. „Wir zeigen den Innenraum von Faust“, umschreibt Rasche sein Konzept, das den Stoff auf fünf Personen reduziert – darunter als Mephisto Valery Tscheplanowa, die in Salzburg schon Buhlschaft und Nathan war. Mephistos Selbstcharakteristik als „Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“ hat sie schon immer fasziniert: „Es verhieß etwas Beunruhigendes.“

„Ich bin erstaunt, wie durch diese reduzierte Fassung Gretchen als wirkliches Gegenüber auftaucht“, analysiert Steven Scharf die Produktion, der eine der beiden Faust-Figuren gibt und schon mit Rasche gearbeitet hat. „Der Blick auf sie wird auf eine schöne Weise klarer, wenn man diese ganzen Bierhumpen und Hexenbesen nicht sieht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
24.07.2026 17:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
127.204 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel
113.538 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
111.162 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1084 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
788 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
763 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Kultur
Goethe in Salzburg
Faust pur – ganz ohne Bierhumpen und Hexenbesen
Kabarettfestival
Warum im Wiener Rathaus wieder gelacht werden darf
Bregenzer Festspiele
Mit neun Krügerl durch ein absurdes Libretto
Straßenkunst-Highlight
Linzer Pflasterspektakel: „So viel Spaß und Gaudi“
Die neue Buhlschaft
Jedermann-Star Roxane Duran verführt ganz Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf