Faust pur – ganz ohne Bierhumpen und Hexenbesen

Ungewöhnlich ist die Fassung: Berühmte Szenen wie Auerbachs Keller, der Osterspaziergang oder die Hexenküche sind ebenso gestrichen wie viele Figuren. „Wir zeigen den Innenraum von Faust“, umschreibt Rasche sein Konzept, das den Stoff auf fünf Personen reduziert – darunter als Mephisto Valery Tscheplanowa, die in Salzburg schon Buhlschaft und Nathan war. Mephistos Selbstcharakteristik als „Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“ hat sie schon immer fasziniert: „Es verhieß etwas Beunruhigendes.“