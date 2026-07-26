Wagners Volkstribun darf ins Allerheiligste

Dass mit „Rienzi“ Hitlers angebliche Lieblingsoper – das Vorspiel wurde gerne auf Reichsparteitagen gespielt – in den Bayreuther Kanon aufgenommen wird, sorgt für Diskussionen. Ebenso, dass der Publizist Michel Friedman, der eine Rede über die Nähe der Wagners zu Hitler halten sollte, aus- und dann doch wieder eingeladen wurde. Er spricht heute bei einer Gedenkveranstaltung. Das verspricht Brisanz, die hoffentlich auch das Opernprogramm bietet.