Corinne Flick lud zu Denker-Forum mit Brisanz

Denker und Macher aus verschiedenen Disziplinen sind jedes Jahr zu der Veranstaltung geladen. „Es war zu Anfang vielleicht die größte Herausforderung für mich, die Menschen zu überzeugen, sich Zeit zu nehmen. Wir alle haben volle Leben. Denken braucht Raum, den man in unserer heutigen Welt erst schaffen muss“, ist Corinne Flick überzeugt.