Corinne Flick lud zu Denker-Forum mit Brisanz

Festspielzeit bedeutet nicht nur Kulturgenuss, sondern auch Zeit zum Innehalten und Austauschen. Corinne Flick lädt aus genau diesem Grund jährlich während des Kulturfestivals zum klugen Austausch bei ihrer Convoco!-Konferenz.
Denker und Macher aus verschiedenen Disziplinen sind jedes Jahr zu der Veranstaltung geladen. „Es war zu Anfang vielleicht die größte Herausforderung für mich, die Menschen zu überzeugen, sich Zeit zu nehmen. Wir alle haben volle Leben. Denken braucht Raum, den man in unserer heutigen Welt erst schaffen muss“, ist Corinne Flick überzeugt.
Bei verschiedensten Diskussionsrunden im Salzburg Congress rauchten also am Samstag den ganzen Tag über die Köpfe. Im Mittelpunkt standen Themen wie geopolitische Zusammenarbeit, politische Herausforderungen für Europa und auch die Kunst kam nicht zu kurz.
Der Schweizer Kurator Hans Ulrich Obrist und der niederländische Architekt Rem Koolhaas sprachen über architektonische Handschriften und Denkmalschutz. Ein durchaus spannendes Thema und vor allem in der Mozartstadt brisanter denn je: Salzburg ist UNESCO-Weltkulturerbe und deshalb an strenge gestalterische Richtlinien gebunden.
Erst kürzlich sorgte das neue Festspielzentrum für Diskussionen. Dort durfte eine goldglänzende Fassade nicht realisiert werden, die „Krone“ berichtete.
Zum Ausklang des intensiven Tages gab es für die Besucher noch ein abschließendes Get-together.
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