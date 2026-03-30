Italien: 17-Jähriger plante wohl Schul-Massaker

Immer wieder Messerangriffe in italienischen Schulen

Das Thema Sicherheit an Schulen ist in Italien aktuell besonders präsent. Erst kürzlich griff ein 13-Jähriger in der Provinz Bergamo seine Lehrerin mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Die 57-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Es war nicht der erste Angriff in einer italienischen Schule: Um diese zu verhindern, wurde auch der Einsatz von Metalldetektoren in Schulen diskutiert.