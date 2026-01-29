Italien erlaubt Metalldetektoren in Schulen

Bei einer Messerattacke auf einen 18-Jährigen vor zwei Wochen ist der Schüler schwer verletzt worden und daraufhin gestorben. Für die Regierung war es ein Weckruf: Es brauche strengere Regeln für Jugendliche. Jetzt sollen Metalldetektoren an Schulen eingesetzt werden, um die Jugendlichen zu kontrollieren.