Grüne Zonen: Mödling lässt kein Bürgervotum zu

Der Streit um die Parkgebühren flammt in Mödling erneut auf. Die rot-grüne Stadtregierung wollte ja die drückende Parkplatznot in manchen Vierteln mit der Einführung sogenannter Grüner Zonen in den Griff bekommen. Damit wäre die Zeit kostenlosen Parkens in Mödling de facto vorbei gewesen. Nach heftigen Protesten wurden diese Pläne zurückgezogen – und stattdessen eine Ausweitung der gebührenpflichtigen Kurzparkzonen angekündigt (die „Krone“ berichtete).