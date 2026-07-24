Neue Euro-Scheine: So können Sie mitbestimmen

Die Euro-Scheine, die Millionen Menschen täglich in Händen halten, sollen ein völlig neues Aussehen bekommen. Doch bevor die Europäische Zentralbank (EZB) eine Entscheidung trifft, sind erstmals die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Noch bis zum 21. September kann online darüber abgestimmt werden, welche Motive künftig die neuen Banknoten zieren sollen.