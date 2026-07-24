Enzo Diessl heuer schon Nummer 4 in Europa!

Fuchs will es wissen

Dicht an einem EM-Platz liegen in der „Road to Birmingham“ Fuchs und Lena Millonig. Österreichs 100-m-Rekordler ist 38. von 36 zugelassenen Sprintern. Er habe „keine Ahnung“ wie schnell er für eine erfolgreiche Qualifikation sein müsste, will gar nicht rechnen, sagt nur: „Mit einem guten Rennen sollte ich dabei sein! Beim 100er kann sich am Schluss viel verschieben, deshalb einfach Vollgas, dann wird’s klappen!“